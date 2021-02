Jéssica Fernandes ataca Pedro Fonseca: "És uma pessoa completamente corroída pela inveja"

m****

sobre mim. Agora sou eu que te digo 'saíste após uma semana, sabes porquê? Portugal vê tudo' e digo-te mais: És uma pessoa completamente corroída pela inveja, deixa-te disso e vais ver que serás mais feliz", concluiu.



Entretanto, Pedro já reagiu ao texto da fadista através das suas redes sociais: "Vou fazer um pedido de desculpas à minha amiga Jequinha, eu divulguei isso sem maldade nenhuma. Só quero o bem dela".

, antiga concorrente doutilizou as redes sociais, esta quinta-feira, dia 11, para desmentir os rumores que davam conta da sua entrada no, divulgados por, expulso do reality show na gala do último domingo. Indignada com o ex-colega, a fadista atacou-o., começou por esclarecer., acrescentou.A jovem não hesitou em criticar Pedro pela sua postura e comportamento.