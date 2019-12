Jessica indignada com maus tratos a animais na Capital do Natal: "Cruel e assustador"

que mostram renas bebés presas no espaço,





Jessica Athayde demonstrou revolta perante a exibição de duas renas no evento Capital do Natal, em Algés.Vários visitantes do espaço estão a mostrar-se indignados pela situação. A atriz não ficou indiferente e manifestou o desagrado nas redes sociais ao ver as fotografias que estão a ser divulgadas,", começa por dizer a artista da TVI.

"Coitados destes animais. Espírito de Natal?", afirmou ainda a ex-companheira de Diogo Amaral.





Jessica Athayde partilha fotografia de uma das renas



A Câmara Municipal de Oeiras requereu ontem uma nova vistoria das autoridades médico-veterinárias ao recinto. A mesma vistoria apurou que o recinto dispunha das condições físicas regulamentadas, mas estava em falta uma licença que entretanto o promotor do evento - uma entidade privada - já solicitou junto do Instituto de Conservação da Natureza e da Câmara Municipal.



"É somente uma questão técnica. Os animais estavam bem, havia licença para exibição, mas, por ser uma espécie exótica e o evento exceder os sete dias, é preciso uma licença para recintos temporários", explicou ao CM Nuno Neto, vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Oeiras.



No entanto, as queixas em relação ao evento continuam nas redes sociais, e várias pessoas estão a demonstrar o desagrado através da Internet.