Jéssica Nogueira acusa Pedro Alves de se ter aproveitado da sua participação no 'Big Brother'

Eu e o Pedro não temos qualquer tipo de relação. Num futuro, quem sabe, podemos ser amigos. Estarei sempre disponível para aquilo que ele precisar, mas não somos amigos e acho que nem tão cedo iremos ser", afirmou.



"Ao ver o Pedro, apercebi-me que já não há qualquer tipo de sentimento para com ele. O facto de ele ter aparecido fez-me perceber que já não sentia mais nada, porque foi-me completamente indiferente", disse.



No que toca às idas ao 'Diário' e 'Extra' do programa, Jéssica diz que não viu isso como um apoio, mas antes como um aproveitamento mediático para benefício próprio: "Sinceramente não foi uma tentativa de apoiar-me. O Pedro foi lá para aparecer e para a marca dele". "Se ele estivesse lá dentro a conhecer outra pessoa, eu nunca iria aparecer. Deixava o momento para ele e não para mim. Acho que foi um pouco exagerado", contou, referindo-se ao facto de Pedro ter comentando a sua relação com Gonçalo Quinaz.



Recorde-se que Jéssica Nogueira revelou, recentemente, que pretende processar José Castelo Branco depois deste lhe ter chamado "acompanhante": "Está a ser processado, vai receber em breve informação, tenho o meu pai e a minha mãe a tratar disso e, desta vez, não vai ser calminha". , afirmou., disse.No que toca às idas ao 'Diário' e 'Extra' do programa, Jéssica diz que não viu isso como um apoio, mas antes como um aproveitamento mediático para benefício próprio:, contou, referindo-se ao facto de Pedro ter comentando a sua relação com Gonçalo Quinaz.

quebrou o silêncio sobre o fim da relação comcom quem começou a namorar no 'Big Brother 2020'. À conversa com os jornalistas, a ex-concorrente do 'BB 2020' e do 'Big Brother - Duplo Impacto' revelou que os dois já não mantêm qualquer tipo de amizade, assim como afirma que o ex-namorado se aproveitou da sua participação no reality show para se promover.