Jessica Nogueira ameaça expor mensagens que recebe de "homens casados"

Vou só mandar um recadinho àqueles rapazinhos e àqueles homens que se acham muito espertos. Têm namorada ou mulher em casa, casados, com filhos, e estão sempre, constantemente, a mandar-me mensagens", começou por afirmar.



"A próxima mensagem que eu receber, vou fazer print e vou mandar à namorada ou à mulher. Ok? Está aqui dito, aviso. Por isso, parem e respeitem quem têm ao vosso lado", finalizou.



Jessica Nogueira ameaça seguidores

Cansada de receber mensagens de homens comprometidos,deixou uma mensagem aos seus seguidores onde se mostrou incomodada com o conteúdo das mensagens que recebia e ameaçou que ia denunciá-los às respetivas mulheres.Jessica Nogueira ficou conhecida pela sua participação no 'Big Brother', da TVI, mas nos últimos tempos protagonizou uma separação polémica com Gonçalo Quinaz. O ex-casal acusou-se mutuamente de violência doméstica e de mentiras