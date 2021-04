Jéssica Nogueira diverte fãs ao obrigar Gonçalo Quinaz a aspirar casa

"Foi assim tão duro aspirar?". O ex-namorado de Nereida Gallardo garantiu estar cansado.

Jéssica e Gonçalo Quinaz protagonizam momento divertido

A relação devai de vento em popa! O casal, que se conheceu na última edição do 'Big Brother', na TVI, já vive junto.Esta terça-feira, 6 de abril, a jovem de 23 anos divertiu os fãs ao mostrar o amado a aspirar a casa. Como Gonçalo Quinaz já confessou que é "preguiçoso", Jéssica Nogueira convenceu o antigo jogador de futebol a fazer algumas lides domésticas.Um momento divertido protagonizado pelo casal, que recebeu várias críticas por se ter apaixonado assim que se conheceu no reality show da estação de Queluz de Baixo. Na altura, Nogueira Nogueira estava próxima de Pedro Alves., garantiu quando chegou ao fim a sua participação no 'Big Brother'.