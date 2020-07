Jéssica Nogueira do ‘Big Brother’ apanhada a mentir sobre a mãe

Ex-concorrente com versões diferentes sobre se contactou a progenitora.

Após ter contado o passado dramático que viveu com a mãe, que sofreu problemas de toxicodependência, Jéssica foi alvo de duras críticas por parte da progenitora, Susana Abreu, que afirmou cortar relações com a filha por esta a ter exposto. Agora, a namorada de Pedro Alves volta a estar no centro de uma nova polémica, porque foi apanhada a mentir num programa de televisão.

Questionada em vários programas sobre se já tinha falado com a mãe, a ex-concorrente respondeu sempre que não, contudo a jovem contou uma versão diferente à revista TV7Dias, afirmando que já tinha estabelecido contacto com a mãe e garantindo que estava tudo bem.

Porém, duas horas após a entrevista, Jéssica esteve presente no programa 'A Tarde é Sua' de Fátima Lopes e disse à apresentadora que ainda não falou com a mãe.

Susana Abreu, a mãe da jovem, revela à revista que a filha ainda não a contactou.