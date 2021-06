Jessica Nogueira e Gonçalo Quinaz seguem rumos opostos após acusações

14 jun 2021 • 18:01

Traições, mentiras e acusações mútuas de violência ditaram o fim da relação deque estão decididos a seguir caminhos opostos nas suas vidas. Depois de a jovem ter rumado ao Norte do País onde reside atualmente, os dois não mantiveram mais contacto e é através das redes sociais que mostram ter refeito as suas vidas. Nos últimos tempos, tanto Gonçalo Quinaz como Jéssica não se inibem de revelar vários encontros com outras pessoas.O ex-futebolista tem contado com o apoio da ex-namorada Renee Castellanos que saiu em sua defesa após as duras acusações de violência., garantiu. Também Helena Isabel com quem manteve uma relação de intimidade dentro da casa do ‘Big Brother’, se mostra cada vez mais próxima do antigo futebolista. Os dois não escondem a cumplicidade.. O ex-casal mostra-se cada vez mais unido depois de o nortenho ter ajudado a empresária após o fim da relação com Quinaz. No Norte, os dois já foram vistos juntos a jantar com um grupo restrito de amigos e mostram que os arrufos do passado foram superados.