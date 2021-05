Jéssica Nogueira e Gonçalo Quinaz reatam namoro

13:13

Os rumores de que a relação entreestava tremida aconteceu a 29 de abril quando a jovem apagou todas as fotografias que tinha nas suas redes sociais ao lado do namorado. Depois de várias especulações de que os dois teriam terminado, a jovem acabou por confirmar que estava solteira.Mas, segundo a revista 'TV 7 Dias', os dois ex-concorrentes do 'Big Brother', da TVI, voltaram a dar uma oportunidade ao amor, duas semanas depois de se terem separado., contou uma fonte à publicação.Recorde-se que foram tornadas públicas algumas mensagens escaldantes que Gonçalo Quinaz mandou para uma ex-namorada assim que saiu do reality show, numa altura em que já tinha uma relação com Jéssica Nogueira.