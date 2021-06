Jéssica Nogueira e Gonçalo Quinaz trocam acusações de violência doméstica em tribunal

O fim do namoro polémico entre Jéssica Nogueira e Gonçalo Quinaz continua a dar que falar... Depois de se acusarem mutuamente de violência doméstica,A revista 'TV Mais' contactou Gonçalo Quinaz que negou as acusações feitas pela 'ex'., afirmou.À publicação, Gonçalo Quinaz reforçou a sua posição de que nunca agrediu Jéssica Nogueira.garantiu.Jéssica Nogueira também foi contactada pela publicação e mostrou-se tranquila quanto ao processo que vai enfrentar.atirou.Recorde-se que a jovem acusou Gonçalo Quinaz de a ter agredido variadas vezes sendo que, segundo a própria, as agressões também aconteceram nas Maldivas.