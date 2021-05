Jéssica Nogueira e Gonçalo Quinaz viajam até às Maldivas após reconciliação

Não vejo mesmo a hora de vos mostrar tudo! Só vos digo que vou voltar MUITO bronzeada!", escreveu nas suas redes sociais a ex-concorrente do 'Big Brother'.



Recorde-se que Jéssica Nogueira e o antigo jogador de futebol se apaixonaram no reality show da TVI. Assim que saíram da "casa mais vigiada do país" assumiram o namoro. Mas, no final de abril a jovem afastou-se de Gonçalo Quinaz e apagou todas as fotos em comum, tendo confessado que estavam chateados.



O amor venceu e menos de duas semanas depois já estavam nos braços um do outro.

estão mais apaixonados do que nunca. Depois de terem estado separados cerca de duas semanas, o casal do 'Big Brother', da TVI, voltou a dar uma oportunidade ao amor.Durante o fim de semana, a jovem desvendou que ia viajar, e esta segunda-feira, 17 de maio, mostrou-se ao lado do seu mais-que-tudo no elevador antes de partirem para o aeroporto., escreveu.Jéssica Nogueira e Gonçalo Quinaz, onde vão festejar o facto de estarem reconciliados.