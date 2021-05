Jéssica Nogueira e Joana Alburquerque inseparáveis após ficarem solteiras

estão mais amigas do que nunca... Apesar de não terem tido uma boa relação durante o 'Big Brother - Duplo Impacto', na TVI, as ex-concorrentes do reality show mostram que deixaram os problemas para trás das costas e têm-se mostrado bem próximas.A aproximação entre as duas amigas aconteceu após terem. Joana Alburquerque estava a namorar com Bruno Savate, mas colocou um ponto final na relação duas semanas depois de ter revelado no 'Cristina ComVida', na TVI, que se tinha reconciliado. Já Jéssica Nogueira e Gonçalo Quinaz terminaram o namoro ao fim de três meses juntos. A rutura aconteceu a 30 de abril e o ex-casal tem trocado farpas através das redes sociais.Joana Alburquerque e Jéssica Nogueira estão inseparáveis tal como os seus ex-namorados Bruno Savate e Gonçalo Quinaz, respetivamente. Os dois amigos viajaram em trabalho para a Ilha da Madeira, mas aproveitaram para passear pelo arquipélago.Recorde-se que o namoro entre Jéssica Nogueira e o antigo jogador de futebol esteve tremido após terem sido divulgadas as mensagens escaldantes que Gonçalo Quinaz mandou a uma ex-namorada. Apesar de ter apagado as fotografias que tinham em comum, a jovem acabou por perdoar o amado. Mas, desta vez a rutura parece definitiva.Já Bruno Savate e Joana Alburquerque foram passar umas mini-férias ao Gerês, mas poucos dias depois a relação terminou.