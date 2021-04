Jéssica Nogueira perdoa envio de mensagens escaldantes de Quinaz para a 'ex'

Renee Castellanos, de quem estava separado desde 2019.



"Não posso viver sem ti. Não sou feliz com nada. Estive fechado três meses e não me esqueci de ti um único dia, um único dia. Não sei o que se passa, que m**** se passa comigo, não é normal, não é normal. Peço-te perdão", garantiu Gonçalo Quinaz a Renee Castellanos, num aúdio que a revista 'TV 7 Dias' teve acesso.

Assim que se tornou pública a troca de mensagens escaldantes com o ex-concorrente do reality show com Renee Castellanos, a jovem mostrou estar magoada com o namorado, mas horas mais tarde, voltou a seguir Gonçalo Quinaz nas redes sociais. O antigo jogador de futebol teve uma conversa com a amada e os dois voltaram a entender-se. De forma a colocar um ponto final nos rumores de que estaria separados, este domingo, 11 de abril, Jéssica Nogueira partilhou uma fotografia com Gonçalo Quinaz com um coração.





Não passaram nem 24 horas desde que saíste do programa e já estás a chatear-me. (...) Que pouca vergonha tem esta pessoa ao escrever-me e ao chamar-me, quando deveria respeitar a pessoa com quem está e não me falar, metendo-se na minha vida, depois de me ter traído, enganado, etc", denunciou a modelo.



Renee Castellanos mostrou o seu desagrado, nas suas redes sociais, por estar a receber contanstemente várias mensagens do 'ex' . ", denunciou a modelo.













Os rumores de que Gonçalo Quinaz e Jéssica Nogueira tinham terminado intensificaram-se depois da jovem deixar de seguir o namorado nas redes sociais, mas parece que acabaram por se entender.A crise na relação começou quando se soube que ex-concorrente do 'Big Brother', TVI, tinha mandado mensagens à ex-namorada,Recorde-se que