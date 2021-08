Jéssica Nogueira tem novo amor após desilusão

Jessica Nogueira

06:00

Dois meses depois do fim da polémica relação com Gonçalo Quinaz, que começou dentro da casa do ‘Big Brother’ (TVI), Jéssica Nogueira está novamente apaixonada. A jovem de 23 anos vive uma relação escaldante com o empresário italiano Vittorio Lauro, de 31, que conheceu há dois anos através de uma amiga em comum.Radiante, Jéssica assumiu a relação nas redes sociais através da partilha de uma foto dos dois a preto-e-branco. "Não preciso de mais nada", escreveu.No entanto, nem tudo tem sido um mar de rosas, uma vez que o companheiro vive em Milão. Para já, os dois têm passado tempo juntos entre Itália e Lisboa, mas a ex-concorrente do ‘Big Brother’ já pensa mudar-se de armas e bagagens para a terra do companheiro.