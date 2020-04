Jesualdo Ferreira sofre com morte da irmã

01:30

Jesualdo Ferreira está inconsolável com a morte da irmã, Maria Manuela Ferreira, de 80 anos, na segunda-feira, vítima de um incêndio no apartamento onde morava, em Mirandela.O treinador do Santos está em São Paulo, no Brasil, com a mulher, e devido à pandemia de Covid-19 não consegue viajar para Portugal."O Manuel está desfeito, nem consegue falar... Nunca se está preparado para uma coisa destas. Ela era uma mulher cheia de vida. Sentimos que é uma grande injustiça. Eles eram muito próximos... Ela era uma irmã e uma mãe para ele", contou aoZulmira Ferreira, mulher do treinador, emocionada.O casal tentou viajar para Portugal, mas em vão. "Não há voos... A sensação de impotência é grande. Sentimos um grande desespero". Funeral realizou-se esta quarta-feira à tarde, com cinco pessoas.