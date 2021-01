Jill Biden escolhe look com simbolismo especial na tomada de posse do marido

16:49





roupas dos melhores criadores e de avultadas quantias, Jill optou por um estilo romântico e clássico. A professora de 69 anos aposta quase sempre em estampados florais e combina a máscara de proteção com a roupa.

Num dia marcante para a história dos Estados Unidos da América, a indumentária denão escapou aos olhares dos mais atentos. Na tomada de posse do 46º presidente dos EUA,, a futura primeira-dama optou por usar um vestido e casaco azul. Um look feito à medida de Jill com a assinatura da designer americana, fundadora da marca Markarian. Uma escolha que segue a tradição de outras primeiras-damas, que pretendem dar a conhecer novos estilistas ou transmitirem mensagens políticas.Diferente de, que arriscava emEsta quarta-feira, dia 20 de janeiro, não foi exceção e a mulher do futuro presidente dos EUA usou um conjunto adornado com cristais Swarovski, de modo a refletir a luz.O look simples e elegante esconde um significado muito especial., revelou a marca. A escolha da indumentária de Jill Biden poderá ter o objetivo de transmitir uma mensagem política, dado que o país vive momentos de tensão, após o Capitólio ter sido atacado por apoiantes de, no dia 6 de janeiro.