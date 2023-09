Jimmy Fallon acusado de criar ambiente tóxico nos bastidores

Jimmy Fallon

Jimmy Fallon é apontado como o responsável pelo ambiente tóxico que se vive há anos nos bastidores do ‘The Tonight Show’, um dos principais ‘talk shows’ noturnos da televisão dos EUA. Segundo a revista ‘Rolling Stone’, o ator, comediante e apresentador é acusado de trabalhar alcoolizado, criar um ambiente de medo à sua volta e maltratar os funcionários. São apontados comportamentos agressivos e oscilações de humor, ao ponto de se falar que existem "os bons dias do Jimmy" e os "maus dias do Jimmy".O ambiente "tenso e bastante sombrio no formato vai muito além dos limites do que é considerado normal no mundo de alta pressão da TV noturna".São apontadas atitudes de menosprezo e intimidação em relação aos funcionários por parte do apresentador que criou "salas de choro", para quem não consegue lidar com o seu temperamento. Muitos dos colaboradores apresentaram queixa, o que levou Fallon a pedir desculpa: "É constrangedor. Sinto-me tão mal que nem consigo contar-vos. Desculpem se vos envergonhei a vocês e à vossa família e amigos."