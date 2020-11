JLo arrasadora em noite sexy dedicada à música

Cantora, de 51 anos, protagoniza momento escaldante da noite ao dançar de forma sensual no dueto com Maluma.

01:30

Rute Lourenço





Com um maiô colado ao corpo e com muitas transparências, a artista dançou de forma arrojada, subiu para cima do piano e protagonizou aquele que foi considerado o momento mais escaldante da noite. Aos 51 anos, a cantora continua a fazer suspirar com as suas curvas e voltou a não desiludir os fãs.



A entrega dos American Music Awards marcou o último domingo, com o evento, realizado em Los Angeles, a ser muito aguardado pelos fãs. E, segundo a crítica, não desiludiu, pelo menos se tivermos em conta a atuação explosiva de Jennifer Lopez, num dueto com Maluma.Com um maiô colado ao corpo e com muitas transparências, a artista dançou de forma arrojada, subiu para cima do piano e protagonizou aquele que foi considerado o momento mais escaldante da noite. Aos 51 anos, a cantora continua a fazer suspirar com as suas curvas e voltou a não desiludir os fãs.

A noite de gala ficou marcada pela vitória da cantora Becky G, que foi considerada a melhor artista feminina, e também pela subida ao palco do rapper The Weeknd. Com o rosto ligado e, à primeira vista, com os olhos negros, houve quem questionasse se o artista teria tido um acidente, mas a verdade é que tudo não passou de uma manobra promocional do tema ‘Blinding Lights’, que parece ter resultado em cheio.