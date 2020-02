JLo e Shakira arrasam no palco do Super Bowl e deixam mensagem especial

, a pequena

Emme

, de onze anos, participou no show ao lado de outras crianças e fez as delícias dos fãs. As crianças fizeram a prestação dentro de jaulas.



O espetáculo também não ficou indiferente pela mensagem que Jennifer Lopez, de 50 anos, e Shakira, de 43, quiseram passar.



As estrelas quiseram expressar a situação dramática que se vive na fronteira que separa os Estados Unidos do México, onde várias famílias são separadas por não reunirem as condições burocráticas para viver num país que as abriga da violência e condições precárias de que querem fugir.



Após essas famílias ficarem retidas nas fronteiras, muitas ficam submetidas a outras condições de vida desfavoráveis. É por essa razão que as jaulas se tornaram o símbolo deste conflito durante a atuação com significado.







A edição deste ano do evento desportivodecorreusubiram ao palco durante o intervalo do espetáculo e não deixaram ninguém indiferente. As estrelas musicais brilharam nos ritmos latinos e exibiram as curvas sensuais que se mantêm.A atuação foi marcada por uma surpresa especial: a filha de JLo