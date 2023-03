"E este erro de Photoshop?", realçou Joana Albuquerque, vencedora do programa 'Big Brother - Duplo Impacto', chamando a atenção para a falha na imagem.





Nas redes sociais, Kourtney Kardashian negou os rumores de uma possível gravidez, mas a partilha ficou nas bocas do mundo.A fotografia que a socialite publicou tinha um erro flagrante de PhotoShop no braço, que quase desapareceu.Entretanto a publicação de Kourtney Kardashian foi apagada do Instagram.Veja a fotografia na galeria.