Joana Albuquerque diz ter sido atacada à porta de discoteca A vencedora do 'Big Brother - Duplo Impacto' contou nas redes sociais que foi vítima da fúria de cinco homens

Joana Albuquerque

23 dez 2021 • 12:56

Joana Albuquerque revelou nas redes sociais que foi vítima de agressões por parte de cinco homens, à porta de uma discoteca em Lisboa.

Segundo Joana os agressores são jogadores de futebol.

Nas histórias do Instagram contou o ocorrido: "Eu e uma amiga estávamos a regressar ao meu carro depois de uma noite bem dispostas. Um deles (um dos agressores) manda o típico 'bitaite', que ignorámos como de costume. Depois de ignorado a postura muda".

Depois de um dos rapazes ter sido ignorado partiu para a violência, conta Joana. Impediu-a de entrar no carro e juntamente com o grupo "pontapearam" o carro "até não poderem mais".



"Provavelmente abri o pulso a tentar fechar a porta para me afastar", acrescenta ainda a vencedora da última edição do 'Big Brother'.

