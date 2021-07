Joana Albuquerque melhora o decote em cirurgia: "Estavam um bocadinho descaídas"

Os seguidores dejá suspeitavam que a jovem teria feito uma cirurgia para alterar o decote, mas esta quinta-feira, a revista 'TV Guia' confirmou de que a vencedora do 'Big Brother', da TVI, se submeteu mesmo a uma operação plástica.Com o objetivo de "levantar o peito", a jovem, de 21 anos, teve uma consulta com o cirurgião Ângelo Rebelo para cumprir o seu sonho. "", partilhou com a publicação.Assim, Joana Albuquerque fez uma mastopexia/lifting da mama, com o intuito de se sentir melhor, embora garanta que já tivesse uma boa autoestima. "", começou por afirmar.", garantiu.Questionada se tinha intenções de voltar a fazer outra operação plástica, a comentadora do programa 'O Amor Acontece' descartou essa hipótese., garantiu.Joana Albuquerque confessou que se sente "maravilhosa". "finalizou.