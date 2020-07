Joana Alvarenga “imita” Georgina Rodríguez e recebe elogios

12:14

À semelhança de Georgina Rodríguez, que partilhou uma fotografia sensual do seu corpo tonificado enquanto tratava das lides domésticas, Joana Alvarenga seguiu o exemplo e este domingo, dia 12 de Julho, publicou uma fotografia em que exibe a sua excelente forma física.

A atriz, que está a passar férias no sul do país deixou-se fotografar a estender a roupa no jardim do hotel que escolheu para passar férias.

"Maria Alice nas lides domésticas", escreveu na legenda da fotografia.

Depressa, a caixa de comentários da atriz encheu-se de comparações à namorada de Cristiano Ronaldo e elogios: "A Georgina que se cuide", "Estás uma sereia", "Brasa", "Maravilhosa", são alguns dos comentários que se podem ler nas redes sociais.