Joana Alvarenga: “No verão durmo sem nada”

No verão, Joana Alvarenga não dispensa o protetor solar e os óculos de sol. A atriz de 35 anos gosta de passar férias em Portugal mas tem no Hawai, nos Estados Unidos, a sua viagem de sonho.– Sempre dentro do nosso país.– Praia.– Mar calmo.– [risos] Essa pergunta é difícil mas, sem dúvida, verão quente com água quente.– Mergulho de cabeça.– Obrigatório é o protetor solar e os óculos de sol e dispensável só mesmo a chuva.– Biquíni.– Está fora de questão.– Comemorações em grupo.– Noites ao relento.– Na minha opinião, é igual todo ano. Não há uma época específica.– Nas noites de verão gosto de dormir sem nada.– Tenho muitas bebidas das quais sou fã mas, sem dúvida, um bom gin é a minha preferida.– Tenho muitas viagens ainda por realizar, mas o Hawai é o meu destino de eleição.– Muita diversão e momentos entre amigos.Joana Alvarenga nasceu a 7 de maio de 1986, em Vila Nova de Gaia. Frequentou a Faculdade de Letras do Porto antes de se estrear como atriz na série da TVI ‘Morangos com Açúcar’. Integra o elenco da novela ‘Alguém Perdeu’, da. Vive em Lisboa, sozinha, e tem uma cadela chamada Jade.