Joana Amaral Dias arrasa no Algarve

Depois de ter estado uns dias a passear pela Andaluzia, em Espanha, Joana Amaral Dias rumou agora ao Algarve, onde está a desfrutar de um período de férias com toda a família. O CM surpreendeu a psicóloga, de 45 anos, a banhos na praia do Almargem, em Quarteira, onde não passou despercebida. Na companhia do filho mais velho, Joana aproveitou um final de tarde quente para relaxar e não resistiu a um mergulho no mar. No areal, não deixou os banhistas indiferentes à sua excelente forma física.

De fora desta ida à praia ficou o companheiro e os dois filhos mais novos, que também estão no Algarve com Joana Amaral Dias.

Durante as férias, a psicóloga tem partilhado várias fotografias em que a sua beleza e sensualidade estão em destaque. No entanto, acabou por ser alvo de críticas e, indignada, a responder aos ataques.

"Abunda por aí malta que não se impressiona de ver Marcelo em tronco nu ou Costa em calção à beira-mar mas acha chocante, em pleno século XXI, ver uma mulher de fato de banho. Mas entre esses, confesso que os meus prediletos são os que criticam os meus biquínis porque se veem as minhas cicatrizes pélvicas. Pois é, é que se notam mesmo as costuras das cesarianas", escreveu, acrescentando que não vai alterar a sua postura devido às críticas.



"Queriam que eu escondesse a minha história e a minha identidade? Que andasse mais tapadinha? Calada e quietinha, também? Não faltava mais nada."