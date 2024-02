Joana Amaral Dias assume que processos do filho e do pai a "absorveram emocionalmente" Processos dizem respeito à queixa de violência doméstica contra o filho Vicente e o envenenamento do pai Carlos Amaral Dias.

Joana Amaral Dias

Joana Amaral Dias, de 49 anos, passou, no último ano, por processos que assume que a "absorveram emocionalmente". Um deles diz respeito à queixa de violência doméstica contra o filho Vicente, de 28 anos, que acabou por ser absolvido.



"Ele é que foi vítima de violência", disse a psicóloga numa conversa com Manuel Luís Goucha. O outro diz respeito ao caso sobre o envenenamento do pai Carlos Amaral Dias. "Não fui eu que fiz queixa contra a minha madrasta", disse a comentadora da TVI dando conta que foi o Ministério Público que avançou com a queixa.

