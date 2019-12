Joana Amaral Dias chora a morte do pai

Joana Amaral dias com o pai, Carlos Amaral Dias

Dinis, de dois anos, chegou à família em setembro e Joana já tinha dito que este seria "o melhor Natal de sempre".Carlos Amaral Dias abandonou há cerca de um mês, a seu pedido, a direção do Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), à frente do qual esteve mais de duas décadas. Foi catedrático da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação de Coimbra e foi docente do Instituto Superior de Psicologia Aplicada, em Lisboa, cidade onde manteve durante vários anos consultório médico. Foi ainda presidente da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e autor de diversas obras.