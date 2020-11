Joana Amaral Dias denuncia assédio por famoso com imagem íntima

A carregar o vídeo ...

Embora indignada com desrespeito de que é alvo de forma diária por parte dos seguidores, nomeadamente por homens, a comentadora da CMTV assumiu que guarda todas as imagens que recebe. "Faço sempre capturas do ecrã. Fica para a posteridade."O desagrado sentido por Joana Amaral Dias estende-se aos comentários inapropriados por parte dos seguidores. "’Já tem pai para essa criança?’. Foi dos piores que recebi. Felizmente, sou pessoa autónoma".A postura assertiva e destemida de Joana Amaral Dias é muitas vezes mal interpretada pelos internautas. O à-vontade da comentadora é evidente também naquilo que veste, por isso, já se desligou das críticas.A psicóloga e comentadora residente da CMTV, recorde-se, é mãe de Vicente, de 24 anos, fruto de uma anterior relação. É ainda mãe de Luz, do romance com Pedro Pinto. Há cerca de um ano concluiu o processo de adoção de Dinis.