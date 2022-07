Joana Amaral Dias diz que casamento “vai ter touro mecânico e porco no espeto"

Joana Amaral Dias está dedicada aos preparativos do seu casamento com Pedro Pinto, marcado para dia 17 de setembro. A psicóloga quer que seja um dia de convívio em que todas as pessoas se divirtam.“Vamos ter sardinhas, porco no espeto, paella, algodão-doce, pipocas. Tudo na base do self service. É um casamento pouco tradicional, que não se compadece com muitas mordomias”, disse.

E haverá surpresas para os convidados: “Vamos ter um touro mecânico. Vai ser um grande regabofe, uma mistura de Santos Populares com feira popular”. Os dois filhos, Luz e Diniz, vão entregar as alianças “de patins”.