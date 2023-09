Joana Amaral Dias faz estreia como atriz no teatro

Joana Amaral Dias, de 48 anos, vai fazer parte do elenco da nova adaptação da peça ‘Monólogos da Vagina’, que estreia no Auditório Taguspark, em Oeiras, no dia 20 de setembro, próxima quarta-feira.A psicóloga e comentadora da TVI vai assim estrear-se como atriz, no teatro. Ao seu lado terá Maria Sampaio e Sofia Baessa. A peça estará em cena de quinta-feira a sábado, às 21h00.