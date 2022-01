Joana Amaral Dias filma-se em restaurante sem certificado

Foi jantar com amigos para mostrar que é possível contornar as regras da Covid-19.

Joana Amaral Dias mostra t-shirt com a frase ‘A Nova Variante’. Rita Rocha e Miguel Montenegro acompanharam a ex-deputada

Sónia Dias

Joana Amaral Dias é uma das vozes mais críticas das restrições impostas para combater a pandemia de Covid-19. Desta vez, a psicóloga partilhou um vídeo nas redes sociais em que mostra como é possível contornar as regras, como a apresentação de certificado de vacinação num restaurante.Acompanhada de amigos, entre os quais o psicólogo e ilustrador Miguel Montenegro (este sempre sem máscara) e a advogada Rita Rocha, Joana Amaral Dias foi jantar a um restaurante de uma conhecida cadeia de fast food, em Lisboa. Ao ser questionada sobre se tinha certificado, limitou-se a responder: "Mas porquê? Só venho comer." Em seguida, o grupo escolheu uma mesa e sentou-se. No vídeo, é possível ver a ex-deputada a exibir uma t-shirt com a frase ‘A Nova Variante’, que descreve como "um vírus que anda por aí a alterar o pensamento", enquanto Montenegro afirma que o truque para não ter de usar máscara é "beber muita água".A provocação dividiu opiniões nas redes sociais e podia ter saído cara aos protagonistas, já que as multas para quem violar as regras podem chegar aos 500 €. O CM tentou falar esta quinta-feira com Joana Amaral Dias, mas esta esteve incontactável.