Joana Amaral Dias mostra bebé que adotou

Joana Amaral Dias não esconde que, desde setembro, vive apaixonada pelo bebé Dinis, de dois anos, o novo membro da família."Estava há sete anos à espera, quando me ligaram já nem parecia real. Já era uma gravidez de elefante", brinca a comentadora da CMTV que já mostrou o novo membro da família na sua conta de Instagram.Joana esteve com o pequeno Dinis num evento para crianças e garante que, na rua, são muitas as pessoas que a abordam em relação ao menino. "É engraçado porque dizem que a Luz é mais parecida comigo e o Dinis com o pai [Pedro Pinho] e não fazem ideia da situação".Radiante com a família cada vez maior, Joana afirma que tem respondido, sem tabus, a todas as questões colocadas pela filha e que vai manter esta abertura quando o filho crescer., revela Joana, embevecida.Para adotar o pequeno Dinis, a psicóloga passou primeiro uma semana com o bebé na insituição e depois, progressivamente, foi integrando Dinis na sua casa e rotinas., revela a comentadora da CMTV que conhece toda a história do bebé que adotou.