Joana Amaral Dias mostra família unida em descanso a Sul

Psicóloga e comentadora da CMTV partilhou fotos na praia com os filhos Vicente, Luz e Dinis, este último adotado no final do ano passado. “Fim de semana de grande pândega”, escreveu

11 out 2020 • 20:27

Foram três dias em família. Joana Amaral Dias aproveitou o fim de semana prolongado do 5 de Outubro para rumar ao Sul do País com os três filhos, Vicente, de 24 anos, Luz, de três, e Dinis, de dois. A ex-deputada do Bloco de Esquerda partilhou várias fotografias na praia, uma delas a fazer uma acrobacia com o filho mais velho. "", escreveu na legenda da imagem.Aos 45 anos, Joana Amaral Dias, comentadora da CMTV, adotou o terceiro filho Dinis, de dois anos, em novembro do ano passado, ao final de sete anos de um processo que passou por várias dificuldades, que começou ainda sem o companheiro atual, Pedro, mas que acabou por ter a sua aprovação. "Q", explicou, na altura, em entrevista. "Tive mais consciência política quando me dei conta que, em Portugal, existem 60 mil crianças institucionalizadas e nós temos condições em casa e amor para dar", declarou Joana Amaral Dias, que sempre encarou o processo de adoção como uma aprendizagem para os dois lados.Foi durante este processo, curiosamente, que a psicóloga engravidou da filha Luz, mas sem nunca desistir de continuar a aumentar a família. A gravidez viria a ser revelada de forma inédita na capa de uma revista. Luz viria a nascer a 22 de fevereiro de 2016.Joana Amaral Dias é ainda mãe de Vicente, de 24 anos, fruto de uma relação anterior.