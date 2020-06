Joana Amaral Dias mostra-se sensual em dias de descanso

Sensual e destemida, Joana Amaral Dias tem aproveitado o arranque do verão da melhor maneira possível. Nos últimos dias, deu ‘o corpo às balas’ para as ditas fotografias de verão, que partilha online.A psicóloga de 45 anos surge em poses sexy e com biquínis reduzidos, alguns até cavados, que deixam em evidência a sua silhueta.Um destes primeiros dias de verão foi gozado na companhia do irmão Henrique, que a convidou para uma caminhada. No final, transbordou de alegria., revelou nas redes sociais.É através do Instagram que a comentadora da CMTV vai dando a conhecer as suas escapadinhas ‘calientes’.Conhecida pelas suas curvas sensuais, Joana Amaral Dias não tem dúvidas de que o desporto é o seu melhor amigo e principal responsável por sentir-se bem na sua própria pele e corpo.Recentemente, aderiu à modalidade de Cross Fit e descreve-a como a sua "nova obsessão".Muito focada, a psicóloga tem encontrado neste novo escape uma forma de fugir à rotina e aliviar o stress acumulado no dia a dia.A família também é um motor importante na sua realização pessoal. Durante os fins de semana, em especial ao domingo, Joana Amaral Dias dedica-se por completo aos três filhos, Vicente, Luz e Dinis. Este último chegou à sua vida há relativamente pouco tempo.O menino foi adotado, após vários anos a tentar concluir o processo., contou.