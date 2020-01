12 jan 2020 • 19:57

Depois de um ano que não irá esquecer, em que passou por momentos difíceis com a morte do pai, Carlos Amaral Dias , que esteve uma hora à espera dos meios de socorro, e em que também viveu dias de felicidade, com a chegada à família do filho adotivo, Dinis, após vários anos de espera começou o ano a viajar para dar início a um novo ciclo na sua vida.Joana, de 45 anos, e mãe de três filhos, revela que está em excelente forma física e que recuperou sempre rapidamente das gravidezes.A psicóloga não esconde que gosta de cuidar da imagem e no Instagram conta com quase 90 mil seguidores, que não resistem às suas curvas de sonho.