Joana Amaral Dias partilha fotografia ternurenta ao lado dos três filhos

A psicóloga e comentadora da CMTV, Joana Amaral Dias partilhou esta segunda-feira, dia 15, nas redes sociais, uma fotografia ao lado dos três filhos, Vicente, de 25 anos, Luz, de quatro e Dinis, de dois, que adotou recentemente.

"Os meus três mamíferos, cada um escreveu uma das letras de Mãe. Tenham uma excelente semana", escreveu no Instagram, na legenda da foto ternurenta que está a fazer a delícia dos seguidores.

Depois de ter passado dias difíceis, com a morte do pai, em dezembro do ano passado, Joana Amaral Dias, de 45 anos, apoia-se mais do que nunca na família.

Recorde-se que a psicóloga adotou em setembro do ano passado um menino, tendo estado sete anos à espera e acabando por concretizar o sonho de adotar uma criança.