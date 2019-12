Joana Amaral Dias revoltada com socorro tardio ao pai: "Negligência e incompetência"

Uma semana após a morte do pai, Carlos Amaral Dias, aos 73 anos, a filha Joana quebrou o silêncio e mostrou-se revoltada com o socorro tardio ao psicanalista, que perdeu a vida dentro da ambulância, após duas horas de espera."Se os impostos que pagamos não servem para acudir em situações limite, servem para quê? Para salvar bancos? O meu pai sentiu-se mal às 9 da manhã., começa por explicar a psicóloga e comentadora da CMTV, continuando: "Houve uma ambulância que avariou, mas também se verificaram demoras e a chegada do carro do Inem só com um técnico e sem o equipamento de reanimação como a situação estritamente ditava. O resultado foi a morte. Pedimos autópsia e o Inem abriu um inquérito. Aguardamos os resultados. E se isto pode acontecer com um homem de 73 anos a viver no centro de Lisboa, pode suceder a qualquer um de 20 ou 30, em Viseu ou em Faro ou no interior desertificado".