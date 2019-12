Joana Amaral Dias sobre a morte do pai: "Senti-me ausente, inútil"

"Quando me ligaram tinha o telefone em modo voo porque estava a fazer um programa de televisão. Quando cheguei já tinha tudo acontecido. Senti-me ausente, inútil. Tudo isso também custa muito aceitar", revelou, em entrevista Cristina Ferreira, onde recordou como tudo aconteceu.



disse que ia abrir um inquérito mas nós não vamos deixar as coisas ficar por aqui, a nossa família também se vai mexer em nome do meu pai e da sua morte. Mas também em nome de todas as pessoas que são alvo desta negligência".

"No dia 3 desentiu-se mal, a auxiliar que estava com ele em casa chamou logo oàs 09h09 da manhã. Sabes a que horas o meu pai chegou ao hospital? Já passava das 11h00 da manhã numque se faz em 5/10 minutos", contou, adiantando: "O meu pai morreu no meio da rua com uma paragem. Podem imaginar o nosso sofrimento. Todas as pessoas têm direito a uma morte digna. Se ele tinha muitas patologias associadas, não se justifica nunca um homem de 73 anos ou uma rapariga de 20 não terem resposta da emergência médica. Isto aflige-me".Joana contou ainda que primeiro chegou uma ambulância dos bombeiros. "Não são médicos, são bombeiros. Não tinham capacidade de responder à situação clínica daquele momento. Para além disto, essaavariou porque temos equipamentos velhos.".A ex-deputada diz que lutar para que se apurem responsabilidades. "