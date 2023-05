Joana Barradas já é mãe. Veja as primeiras fotografias

12:30

Já nasceu o primeiro filho de Joana Barradas, atriz da série juvenil 'Morangos com Açúcar'.A grande novidade foi dada pela própria artista, através de uma publicação no Instagram. A bebé, cujo nome ainda não foi revelado, nasceu no dia 4 de maio e é fruto da relação da atriz de 'Bando dos 4' com o tatuador João Pinto.Veja a imagem na galeria.