Joana Barrios em lágrimas no programa de Cristina Ferreira

Depois de ouvir o testemunho da empresária Weza Silva e do marido desta, o jornalista Luís Costa Branco, sobre racismo, esta terça-feira, dia 9 de junho, Joana Barrios não conteve as lágrimas no 'Programa da Cristina'.

"Não consigo perceber como é que em 2020 ainda tem de se protestar contra isto. É uma coisa que me revolta profundamente", afirmou a cozinheira.

"Eu vivi dentro de um sítio que me ensinou exatamente aquilo que hoje se continua a contestar. Quando cheguei à idade adulta e percebi que continua assim…(…) A maior parte das pessoas nega acessos, nega possibilidades, discrimina, cria distância… é muito bizarro, muito estranho" desabafou.

De seguida, Cristina Ferreira deixou uma mensagem sobre a importância da sua luta contra todos os tipos de preconceito: "Acho que só assim conseguimos evoluir e viver de forma plena. É só uma questão de pigmentação (no que toca à cor da pele e ao rascismo) e em outros casos é só uma questão de escolha".



Recorde-se que o tema do racismo tem estado na ordem do dia, devido à morte do afro-americano George Floyd às mãos da violência policial, nos Estados Unidos da América.