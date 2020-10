Joana Barrios revela conquista do filho em luta delicada: "Não percam a esperança"

No seu caso,, e mostra melhorias.Depois de um período longe dos hospitais, a influenciadora, amiga de Cristina Ferreira, voltou com o filho para uma avaliação e mostrou-se feliz com a sua recuperação.Aqui na minha perna-balancé, diverte-se o maior exemplo de superação e prova viva de que tudo aquilo que não está para ser, afinal é. Na minha perna-balancé, o maior exemplo que tenho na vida", escreveu, entusiasmada.Recorde-se que o bebé foi submetido a uma intervenção cirúrgica logo às sete semanas de vida.Joana é ainda mãe de Mercedes, de cinco anos, ambos fruto do casamento com o fotógrafo Carlos Pinto.