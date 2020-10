Joana Barrios sofre com doença do filho de dois anos

Joana Barrios emocionou os seguidores ao partilhar que o filho mais novo, Álvaro, de dois anos, registou melhorias no seu estado de saúde. A influenciadora, chef no programa de Cristina Ferreira, voltou ao hospital com o menino, que nasceu com uma catarata congénita e que depois desenvolveu glaucoma num dos olhos, e deixou uma mensagem de esperança para outras mães que sofrem pelos filhos.“Nunca percam a esperança, não desistam, mesmo quando os miúdos resistem mais aos tratamentos e à fisioterapia e às terapêuticas. É provável que os resultados demorem muito tempo a tornar-se visíveis, que achem que também não vão ser aqueles dez minutos que vão fazer a diferença, mas fazem”, escreveu numa publicação, mostrando-se orgulhosa das conquistas de Álvaro.

“Aqui na minha perna-balancé, diverte-se o maior exemplo de superação e prova viva de que tudo aquilo que não está para ser, afinal é. Na minha perna-balancé, o maior exemplo que tenho na vida”, concluiu. O testemunho da também chef impressionou os fãs, que lhe deixaram inúmeras mensagens de apoio.