Joana Carneiro faz revelação chocante: "Perdemos muitos bebés"

Fotogaleria de Joana Carneiro

Joana Carneiro, de 42 anos, filha do antigo ministro da Educação, Roberto Carneiro, e com oito irmãos, a maestrina tem quatro filhos, mas revela que foi difícil engravidar.No âmbito das conversas 'E Deus Nisso Tudo', que acontecem na Igreja do Campo Grande, em Lisboa, organizadas por Maria João Avilez, a maestrina fez confissões sobre a dificuldade de construir uma família e que foi na fé que se focou., revelou.Joana conseguiu engravidar, mas revela que sentiu discriminação em ser mãe.. Contou ainda que "a vida que tenho hoje é a prova que Deus existe".Quando a maestrina foi estudar para o estrangeiro confessou que foi na oração que se refugiou. "Quando fui para os Estados Unidos, em 1998, sendo tão ligada à minha família, custou-me muito. Ia todos os dias à missa. Encontrei ali um espaço de oração muito importante".Joana Carneiro e José Gonçalves têm quatro filhos, os trigémeos José Joaquim, Maria do Rosário e Maria da Conceição, com dois anos, e João, com um ano.Em março de 2004, Joana Carneiro foi distinguida com a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique, pelo Presidente da República Jorge Sampaio. Recebeu, em julho de 2010, o Prémio D. Antónia Adelaide Ferreira e, em novembro do mesmo ano, o Prémio Amália de Música Erudita.