Joana Cruz aparece de cabelo rapado: "Não me custou"

, começou por apontar numa partilha nas redes sociais.Consciente do impacto mediático da sua ação, Joana encorajou todos aqueles que enfrentam processos semelhantes. "Não há certo nem errado nesta experiência. Cada um faz como sente, no seu tempo."Dona de uma alegria contagiante, a cara da RFM mostrou-se entusiasmada com o novo visual.Ao longo das últimas semanas, Joana Cruz tem sido muito mimada pela família, amigos mais íntimos e admiradores, através das plataformas digitais. O diagnóstico de cancro da mama, recorde-se, chegou no final do último ano.