Joana Cruz assinala fim dos tratamentos contra o cancro da mama

Segue-se agora a cirurgia para remover o tumor, mas a estrela da RFM está confiante na sua recuperação.A antiga apresentadora de televisão tem aproveitado esta fase mais frágil da saúde para partilhar com os admiradores todo o processo em curso, com testemunhos diários no Instagram.Recorde-se, Joana Cruz foi diagnosticada com cancro da mama no final de 2020.