Joana Cruz confiante na luta contra o cancro: "Faltam quatro tratamentos e a cirurgia"

Até quando recebeu a notícia da tumor, manteve a esparança. "Quando me apresentam o quadro de cancro da mama, eu pensei: 'O que é que eu posso fazer em relação a isto?' Tratar e entregar a confiança nas mãos de quem sabe tratar de nós. Da minha parte, foi só confiar nos médicos e fazer um estilo de vida melhor, portanto, tentar resguardar-me de coisas que andam para aí e estar tranquila. Isso têm-me ajudado muito neste processo."Os efeitos secundários da quimioterapia, tratamento que tem em curso para travar o aumento do tumor, têm sido 'simpáticos' com a locutora de rádio.Embora veja o copo meio cheio, Joana não esquece que podia estar numa situação mais crítica, caso não tivesse confiado no seu instinto, que a levou a pedir uma segunda opinião clínica.Nos últimos meses, a radialista da RFM tem dado a conhecer publicamente todas as fases da luta que tem em mãos e não se arrepende. "Fez muito sentido partilhar nas redes sociais. Eu estou diariamente a fazer rádio na RFM. Pensei: 'Não vou desaparecer durante uns meses, sem dizer nada a ninguém'. Senti que podia partilhar e devia fazê-lo. A onda de amor que recebo de volta tem sido incrível".A antiga apresentadora de televisão foi ainda surpreendida com mensagens de apoio, enviadas pelos amigos Daniel Fontoura e Liliana Campos. "Os meus amigos e família são um grande apoio. É sempre muito importante este apoio neste tipo de processos. Já está a fazer toda a diferença", agradeceu.Prestes a terminar o primeiro ciclo de tratamentos, Joana Cruz revelou-se entusiasmada com a ida ao bloco operatório, para remoção do tumor na mama.