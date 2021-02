Joana Cruz desabafa sobre experiência de tomar banho de cabelo rapado: "Aceitar os desafios da vida”

Locutora de rádio foi diagnosticada com cancro da mama.

Foi através da sua conta de Instagram, esta segunda-feira, dia 22, que Joana Cruz partilhou um desabafo sobre a experiência de tomar banho de cabelo rapado. A locutora de rádio da RFM, que recentemente rapou o cabelo devido aos tratamentos de quimioterapia, decidiu abrir o coração para falar sobre novos ‘desafios’.

"Aceitar os desafios da vida pode passar por senti-los como novas experiências que se usufruem da melhor forma. A água a cair diretamente na cabeça, já me tinham avisado: vai saber bem. E sabe", começou por dizer na legenda de uma imagem onde surge debaixo do chuveiro.

Já em tom de brincadeira, como é conhecida, atirou. "E também não é nada mau poupar no tempo do banho, nos produtos para o cabelo e no aspirador atrás de fios caídos por todo o lado! Sim, sim... continuo forreta", rematou.

Na caixa de cometários, Joana foi elogiada: "A tua luz é estrondosamente maravilhosa", "Bonita", "Inspiradora esta mulher" ou "A maior".