Joana Cruz está "curada" do cancro da mama

Esta quinta-feira, 19 de agosto, é um dia especial para Joana Cruz. A locutora recebeu a notícia de que está "curada" do cancro da mama, oito meses depois de ter recebido o diagnóstico. Foi num misto de emoções que Joana Cruz partilhou a boa-nova nas suas redes sociais.

Estou curada. Faço anos amanhã e o melhor presente que podia ter já chegou. Na ida ao IPO para tirar o último dreno depois da cirurgia, achei que me vinha embora apenas feliz pelo fim de mais uma etapa. Mas vim com mais do que isso. O Dr. Vargas Moniz deu-me a notícia, ao ler o relatório da análise do tumor e dos dois gânglios retirados... estou curada!", começou por revelar.



"Um turbilhão de emoções entre felicidade, comoção, alívio, gratidão e triunfo. Saio do consultório para abraçar a minha mãe e sinto-me a rainha do universo, pelo menos do meu, que agora fica ainda mais carregado de cor e luz. Obrigada será sempre a palavra chave para abraçar tudo o que se passou nestes últimos oito meses". começou por revelar.