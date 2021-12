Joana Cruz faz viagem ao Brasil para celebrar a vida

01:30

Os dias são de pura felicidade para Joana Cruz, de 41 anos, que decidiu embarcar numa nova aventura. O destino eleito foi o Brasil onde a locutora tem desfrutado de dias de descanso e repletos de sol. A viagem acontece depois da comunicadora vencer a luta contra o cancro e retomar as suas rotinas profissionais, não conseguindo esconder o enorme sorriso.Em biquíni, Joana mostrou, pela primeira vez, a cicatriz que resultou da operação ao cancro da mama a que foi submetida no último ano. "A operação que me puxou músculo das costas para a frente deixou uma cicatriz que merece honras de protetor cor-de-rosa", escreveu a comunicadora, orgulhosa.Recorde-se que a radialista foi diagnosticada com cancro da mama em janeiro. Foi submetida a 12 tratamentos de quimioterapia e uma cirurgia para debelar a doença oncológica.