Joana Cruz radiante no regresso ao trabalho

Após a notícia de que está curada do cancro da mama, a locutora voltou a assumir as emissões da RFM, depois de sete meses de afastamento

"Depois da tempestade vem a bonança!". Que o diga, que regressou na passada segunda-feira, dia 30 de agosto, ao trabalho, depois de ter feito umas "férias forçadas" de sete meses, após ter descoberto que tinha cancro da mama. Onze dias depois de ter recebido a boa-nova de que está curada, Joana Cruz, e não escondeu a felicidade por estar de regresso ao trabalho., brincou.Embora já tenha recebido a boa notícia de que está curada do cancro da mama, na véspera do seu aniversário, a 20 de agosto, Joana Cruz não esquece a forma como descobriu a doença., partilhou em conversa com Cristina Ferreira no ‘Cristina ComVida’, da TVI.Mas a locutora de 43 anos optou por ir procurar uma segunda opinião médica e foi então que recebeu o diagnóstico.recordou.