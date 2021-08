Joana Cruz vence luta contra cancro da mama

Um presente antecipado! Joana Cruz, que completou ontem 43 anos, recebeu a melhor das notícias um dia antes de soprar velas.Está "curada" do cancro da mama, diagnosticado no início do ano. O relato foi feito pela radialista em êxtase através das redes sociais."Um turbilhão de emoções entre felicidade, comoção, alívio, gratidão e triunfo. Saio do consultório para abraçar a minha mãe e sinto-me a rainha do universo, pelo menos do meu, que agora fica ainda mais carregado de cor e luz."Para trás ficam oito meses de tratamentos de quimioterapia, que foram essenciais para superar o problema. As sessões reduziram grande parte do tumor, entretanto removido com uma cirurgia. Os relatórios após a intervenção confirmaram o melhor cenário.Ao longo dos últimos meses, Joana nunca perdeu as forças e marcou todos pela garra e coragem com que enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua vida. "Fui livre para lidar com tudo isto da forma como escolhi e vou continuar a tomar a liberdade de nunca deixar de querer ser feliz. Um brinde à vida", completou.